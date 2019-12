Cielo sereno ma temperature rigide: le previsioni di fine anno

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 30. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; in pianura centro occidentale e in alcuni fondovalle non si escludono foschie o locali nebbie nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature: valori in calo in pianura, specie nelle massime, e in rialzo in montagna; accentuazione dell'inversione termica e minime inferiori a zero anche su buona parte della pianura.

In pianura venti deboli occidentali, o da nord o nordovest sulla costa; in montagna in attenuazione da tesi a moderati da nordest, deboli a quote medio basse.

martedì 31. Cielo sereno o poco nuvoloso per velature; probabili foschie o nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature in aumento in quota, stabili o in lieve aumento in pianura, con marcata inversione termica notturna.

mercoledì 1. Tempo molto stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; probabili foschie o nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime senza significative variazioni, massime in lieve aumento in pianura e in contenuto calo in montagna; marcata inversione termica in pianura e nelle valli. Previsore: FD