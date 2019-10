Cielo grigio e temperature in picchiata per l'ultima settimana di ottobre

Il dettaglio delle previsioni meteo Arpav

lunedì 28. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche spazio di sereno più probabile nelle prime ore e copertura più compatta nella seconda parte della giornata; nelle prime ore foschie e nebbie in pianura e in alcune valli, in dissolvimento nel corso della mattinata.

Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo sulle Dolomiti settentrionali dove la probabilità sarà in aumento fino a medio-bassa (25-50%) per locali modeste precipitazioni, eventualmente nevose solo sulle cime più alte.

Temperature. Minime in aumento sulla pianura orientale, in locale variazione altrove; massime in calo, salvo risultare stazionarie sulle zone costiere.

Venti in quota, perlopiù moderati dai quadranti occidentali; altrove deboli di direzione variabile, con lieve prevalenza dai quadranti settentrionali in pianura.

martedì 29. Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche fase di parziale locale schiarita più probabile a partire dalle ore centrali sulle Dolomiti.

Precipitazioni: probabilità da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%), per fasi di precipitazioni da locali a sparse, da deboli a localmente moderate specie alla sera; limite delle nevicate in abbassamento fino a quote dell'ordine dei 2000 m sulle Dolomiti nelle ultime ore.

Temperature: le variazioni saranno distribuite in modo irregolare, tra cui comunque prevarranno delle diminuzioni, al più in alcuni casi moderate.

Venti in quota, perlopiù moderati dai quadranti occidentali; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli di direzione variabile salvo modesti rinforzi nord-orientali a fine giornata; altrove prevalentemente da nord-est, deboli fino a metà giornata e poi da moderati a tesi coi rinforzi più significativi sulla costa verso sera.

mercoledì 30. Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche schiarita perlopiù locale e parziale; fasi di precipitazioni sparse, da deboli a localmente moderate; limite delle nevicate in abbassamento, fino a 1200-1500 m verso sera; temperature in calo, anche sensibile riguardo ai valori massimi.

giovedì 31. Variabilità, con nubi più significative nelle prime ore e spazi di sereno anche significativi in seguito; precipitazioni generalmente assenti; temperature minime in calo, raggiunte alla sera; le temperature massime saranno perlopiù in contenuto aumento, salvo risultare localmente stazionarie od al più in lieve diminuzione. Previsore: AB