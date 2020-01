Gennaio ci saluta con il sole: le previsioni meteo di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 27. Sulla pianura centrale prevalenza di foschie, nebbie e nubi basse. Altrove inizialmente sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in aumento e probabile intensificazione o nuova formazione di foschie/nebbie. Precipitazioni assenti, salvo possibili deboli fenomeni a fine giornata sulle zone montane e pedemontane con limite della neve intorno ai 900/1200m sulle Prealpi e 600/900 m sulle Dolomiti. Rinforzi dei venti da ovest in quota a fine giornata.

martedì 28. Cielo molto nuvoloso nella prima parte della giornata; nel corso del pomeriggio nuvolosità in diminuzione a partire da ovest fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque entro fine giornata. Possibili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde, con locali nebbie a fine giornata sulla pianura nord-orientale.

Precipitazioni. Al mattino sulle zone montane e sulla pianura settentrionale probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, altrove probabilità medio-bassa (25-50%) di fenomeni sporadici; si tratterà comunque di precipitazioni di debole intensità. Nel corso del pomeriggio esaurimento delle precipitazioni a partire dalla pianura. Limite della neve in rialzo fino a 1000/1300 m sulle Dolomiti e 1100-1400 m sulle Prealpi.

Temperature in leggero aumento in pianura, salvo le minime sulle zone settentrionali che saranno in calo. In montagna prevalentemente in diminuzione. Temperature minime registrate a fine giornata.

Venti, sui rilievi tesi/forti dai settori occidentali. In pianura nella prima parte della giornata deboli variabili, con moderati rinforzi da sud sul delta del Po; dalla tarda mattinata in intensificazione da ovest fino a moderati, anche tesi o a tratti forti nel corso del pomeriggio sui settori centro-meridionali.

mercoledì 29. Sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulle Dolomiti nella prima parte della giornata. Probabili foschie/nebbie sulla pianura centro-orientale nelle ore più fredde.

Precipitazioni. In prevalenza assenti; solo non escluso qualche fiocco di neve nella prima parte della giornata sulle Dolomiti. Temperature minime in diminuzione, massime in locale aumento nelle valli, senza notevoli variazioni o in lieve calo altrove. Venti sui rilievi da nord-ovest, moderati/tesi, anche forti in alta quota. In pianura deboli/moderati occidentali sulla pianura meridionale, deboli variabili altrove.

giovedì 30. Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte, con maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata. Probabili foschie e locali nebbie sulle zone centrali e orientali della pianura, durante le ore più fredde. Temperature minime senza notevoli variazioni o in calo sulla pianura meridionale; massime in generale diminuzione in pianura, stazionarie o in ripresa sulle zone montane.