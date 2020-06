Week end caldo e soleggiato: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 26

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Residua variabilità con possibili annuvolamenti sparsi in montagna e prevalenti spazi di sereno in pianura. Probabilità medio-bassa sulle zone montane orientali, specie sulle Dolomiti, e bassa sulle Prealpi centro occidentali e sulla pedemontana, di locali fenomeni a carattere di rovescio o temporale.

sabato 27. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura salvo qualche annuvolamento locale; annuvolamenti più presenti in montagna specie nel pomeriggio e sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Dalle ore centrali probabilità bassa (5-25%) sulle Prealpi e medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti, per qualche fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale; non escluso qualche isolato rovescio o temporale anche sulla fascia pedemontana e pianura settentrionale verso sera.

Temperature. In generale aumento le minime e in locale aumento le massime in pianura; in montagna valori stabili o in locale contenuto aumento.

Venti. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali; in pianura deboli variabili, salvo sulla costa dove saranno deboli moderati dai quadranti orientali, con brezze diffuse.

domenica 28. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, salvo qualche annuvolamento specie sulle zone settentrionali nel pomeriggio/sera; sulle zone montane schiarite al mattino e maggiori addensamenti nel pomeriggio.

Precipitazioni. Dalle ore centrali probabilità di rovesci o temporali sulle zone montane, specie Dolomitiche, in possibile occasionale estensione alla pedemontana in serata.

Temperature. Valori minimi stabili o in lieve aumento; massime in lieve aumento in montagna, più sensibile in pianura, dove i valori saranno ben al di sopra delle medie del periodo.

Venti. In pianura deboli variabili, a tratti orientali, specie sulle zone cotiere, con locale presenza di brezze. In montagna in prevalenza moderati da ovest/sudovest, fino a tesi dal pomeriggio.

lunedì 29. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti in montagna; dalle ore centrali aumento dell'instabilità, con nuvolosità più estesa a partire dalle zone montane, fino alla pianura specie centro orientale, verso sera. Saranno probabili rovesci o temporali sui rilievi, specie Dolomiti, dalle ore centrali, in parziale estensione a pedemontana e localmente alla pianura, specie sulle zone centro orientali, nel pomeriggio/sera. Temperature in lieve calo sui rilievi, specie sulle Dolomiti, e senza significative variazioni in pianura.