Maggio si chiude con il sole: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 25. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo sviluppo di modesti cumuli durante le ore centrali sulle zone montane, specie prealpine.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore calo, massime in ripresa.

Venti. In prevalenza deboli variabili salvo possibili moderati rinforzi da sud-est sulla costa centro-meridionale nel pomeriggio. In quota moderati da nord-ovest, anche tesi sulle cime dolomitiche più alte.

martedì 26. Sereno o poco nuvoloso salvo formazione di locali annuvolamenti durante le ore centrali.

Precipitazioni. Possibili piovaschi nel pomeriggio sui rilievi prealpini (probabilità bassa 5-25%).

Temperature. Senza notevoli variazioni nei valori minimi; massime in calo in pianura e nelle valli, stazionarie in quota.

Venti. In pianura dai quadranti orientali deboli a tratti moderati. In quota moderati da nord-ovest, inizialmente tesi sulle cime dolomitiche più alte.

mercoledì 27. Tempo stabile, in prevalenza soleggiato salvo sviluppo di modesti cumuli nel pomeriggio a ridosso dei rilievi che non si esclude possano essere associati a locali rovesci, specie sulle Prealpi. Temperature stazionarie o in aumento. Venti settentrionali deboli/moderati in quota, a regime di brezza nelle valli; in pianura deboli variabili con brezze sulla costa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

giovedì 28. Condizioni di variabilità con cielo parzialmente nuvoloso con graduale aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalla tarda mattinata dai rilievi in possibile estensione alla pianura in serata. Temperature minime stazionarie o in aumento, massime senza notevoli variazioni salvo risultare in calo in quota. Previsore: R.R.