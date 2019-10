Week end con il sole e temperature ben al di sopra della media

Il dettaglio delle previsioni meteo Arpav:

giovedì 24. Tempo variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti via via più frequenti e consistenti nel corso della giornata. Fino al mattino foschie e locali nebbie in pianura e qualche fondovalle in successivo dissolvimento.

Probabilità di precipitazioni in progressivo aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone occidentali e medio-bassa (25-50%) altrove, fatta eccezione delle zone più orientali dove potranno risultare anche assenti (probabilità bassa 5-25%). Si tratterà di precipitazioni inizialmente sparse con tendenza a divenire più diffuse verso fine giornata, specie sui settori centro-occidentali.

Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in diminuzione.

Venti in pianura moderati dai quadranti orientali; in quota moderati/tesi dai quadranti meridionali.

venerdì 25. Fino a parte della mattinata residua nuvolosità, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Nelle primissime ore possibili residue deboli precipitazioni sparse, in seguito assenti.

Temperature minime in calo in pianura, stazionarie sulle zone montane; massime in generale ripresa.

Venti in pianura deboli/variabili salvo rinforzi da est nelle prime ore sulle zone costiere. In quota deboli/moderati dai quadranti meridionali.

sabato 26. Condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e qualche fondovalle prealpino. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in locale aumento con valori molto miti per il periodo.

domenica 27. In prevalenza sereno o poco nuvoloso; nelle ore più fredde probabili riduzioni della visibilità in pianura e qualche fondovalle. Temperature massime in leggera diminuzione.