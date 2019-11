Week end all'insegna della variabilità: nubi e piogge deboli

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 22. Cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo qualche temporanea schiarita. Foschie o locali nebbie fino al mattino in pianura e in qualche valle.

Al mattino probabilità bassa (5-25%) di qualche modesta precipitazione o locale rovescio su pianura e costa, in seguito probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse di modesta entità salvo locali rovesci in pianura; limite delle deboli nevicate a circa 1500-1600 m sulle Prealpi e intorno ai 1400 m sulle Dolomiti.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve aumento, massime in contenuta ripresa, soprattutto in pianura.

Venti in quota moderati da sud; nelle valli deboli variabili; in pianura in prevalenza deboli con tendenza a divenire moderati verso sera, nord-orientali, a tratti orientali o sud-orientali sulle zone costiere.

sabato 23. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo probabili parziali schiarite in pianura nella seconda parte della giornata.

Probabilità alta (75-100%) sulle zone montane e sulla pianura settentrionale di precipitazioni diffuse di moderata entità; medio-alta (50-75%) sulle zone centrali e medio-bassa (25-50%) verso sud di fenomeni più sporadici e modesti. Limite delle nevicate intorno a 1400-1700 m.

Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o in aumento specie su costa e pianura limitrofa.

Venti in quota meridionali moderati/tesi, a tratti forti nelle ore centrali in alta quota; nelle valli deboli variabili. In pianura moderati/tesi dai settori orientali: in particolare da sud-est lungo il litorale e da nord-est sull'entroterra.

domenica 24. Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo parziali schiarite un po' più significative sulle zone montane. In pianura saranno probabili delle precipitazioni di modesta o moderata intensità. Variazioni termiche locali nei valori minimi con tendenza al rialzo in pianura e alla diminuzione in montagna, massime perlopiù in aumento, salvo su pianura meridionale e costa, dove saranno stazionarie o in leggero calo. In pianura venti moderati/tesi orientali, in attenuazione dal pomeriggio.