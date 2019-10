Tempo instabile e nebbia nell'ultima settimana di ora legale

Il dettaglio delle previsioni Arpav

lunedì 21. Tempo inizialmente variabile/instabile con cielo molto nuvoloso, e nubi in diminuzione a partire dalle zone di pianura dalle ore centrali o pomeridiane; possibili locali nebbie in pianura nelle ore più fredde, specie dopo il tramonto. Probabilità medio-alta (50-75%) di piogge moderate sparse fino al pomeriggio sui rilievi occidentali e pedemontana occidentale, e fenomeni più deboli e locali altrove sui rilievi, in esaurimento nella seconda parte della giornata; in pianura bassa probabilità di locali deboli fenomeni, più probabili a ovest, e in esaurimento dalle ore pomeridiane.

Temperature. Valori in lieve aumento in pianura, più sensibile nelle minime, stabili o in locale lieve aumento sui rilievi.

Venti. In pianura generalmente moderati da nordest, da est e sudest sulla costa; in montagna sudoccidentali, in attenuazione da forti nelle prime ore a moderati/tesi in giornata.

martedì 22. Tempo più stabile e parzialmente soleggiato, specie in montagna; sarà probabile la presenza di foschie e nebbie su molte zone della pianura fino al mattino, nubi basse a ridosso dei rilievi e nelle valli, e velatura per nubi alte in transito. Precipitazioni assenti.

Temperatur minime in generale diminuzione, massime stabili in pianura, in aumento sui rilievi.

mercoledì 23. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, specie in montagna, con probabile presenza di foschie e nebbie in pianura fino al mattino. Temperature minime in generale lieve diminuzione, massime stabili o in locale aumento.

giovedì 24. Probabile intensificazione del flusso meridionale con condizioni di variabilità/instabilità, aumento della nuvolosità e possibilità di qualche precipitazione sparsa specie sulle zone centro occidentali. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo specie in pianura. Previsore: FD