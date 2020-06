Ben arrivata estate: sole e temperature in aumento, le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

domenica 21. Iniziale presenza di nubi medio-alte sulle zone montane in successivo dissolvimento lasceranno spazio a condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato salvo sviluppo di modesti cumuli durante le ore centrali sulle zone montane.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in locale aumento, massime in ulteriore aumento.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati/tesi da nord.

lunedì 22. Tempo generalmente stabile e soleggiato salvo modesti annuvolamenti sui rilievi durante le ore centrali.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale aumento; massime in ulteriore aumento.

Venti. In pianura deboli, di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati/tesi da nord.

martedì 23. Permangono condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato salvo consueta modesta attività cumuliforme sui rilievi durante le ore centrali ma senza precipitazioni associate. Temperature minime in ulteriore aumento, massime in lieve calo. In pianura venti dai quadranti orientali in prevalenza deboli, a tratti moderati; in quota venti deboli/moderati da nord-est.

mercoledì 24. In prevalenza soleggiato salvo sviluppo di annuvolamenti cumuliformi durante le ore centrali sulle zone montane che potranno essere associati a locali precipitazioni. Temperature minime stazionarie o in ulteriore aumento; massime senza notevoli variazioni. In pianura venti dai quadranti orientali in prevalenza deboli, a tratti moderati. Previsore: R.R.