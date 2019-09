Fine settimana con il sole ma...attenzione a domenica: arrivano nuvole e rovesci

Fino a sabato il Veneto si troverà sotto l'influenza di un vasto promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo fino alla Gran Bretagna: il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato. Tra domenica e lunedì la pressione diminuirà per l'avvicinamento di una saccatura atlantica, che isolerà un minimo depressionario sulla Francia in successivo spostamento verso est. Aumenterà la nuvolosità e dal pomeriggio/sera di domenica il tempo sarà instabile con frequenti annuvolamenti e precipitazioni.

Il dettaglio delle previsioni meteo Arpav:

Venerdì 20. Tempo stabile con iniziali tratti di nuvolosità in progressivo dissolvimento nel corso del pomeriggio fino a cielo in prevalenza sereno. Temperature in diminuzione, con minime localmente raggiunte in serata; valori termici di qualche grado sotto la media del periodo.

Sabato 21. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo aumento della nuvolosità alta verso sera, a partire dalla pianura occidentale. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in ulteriore lieve diminuzione in pianura e nelle valli, massime in leggero aumento. Venti in quota inizialmente deboli occidentali, dalle ore centrali moderati da Sud-Ovest; nelle valli a regime di brezza; in pianura al mattino moderati nord-orientali, in seguito deboli variabili.

Domenica 22. Tempo variabile con tratti di sereno, più significativi tra la mattina ed il primo pomeriggio, alternati ad annuvolamenti, più consistenti nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni in prevalenza assenti fino al primo pomeriggio, poi probabilità in aumento a partire da sud-ovest fino a medio-alta (50-75%) sulle zone centrali e meridionali e medio-bassa (25-50%) altrove. Fenomeni anche a carattere di rovescio. Temperature senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento, specie nei valori minimi.

Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest; nelle valli variabili; in pianura deboli variabili fino alle ore centrali, poi in intensificazione dai quadranti orientali fino a moderati, da nord-est sulle zone interne, da sud-est sul mare e sul Delta del Po.