Week end di cielo coperto e temperature in aumento

Il dettaglio delle previsioni meteo Arpav:

venerdì 18. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature: rispetto a giovedì saranno più alte anche sensibilmente eccezion fatta per i valori diurni sui monti, che saranno un po' in calo; ovunque sopra la media, anche di molto. Venti deboli o moderati; sulla pianura fino al mattino in prevalenza da ovest e poi con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-ovest.

sabato 19. Sui monti cielo molto nuvoloso o coperto. Sulla pianura fino all'alba cielo nuvoloso con nebbie sparse, al mattino nuvolosità in parziale diminuzione e nebbie in dissolvimento, dal pomeriggio in prossimità dei rilievi alternanza di nuvole e rasserenamenti mentre altrove poco o parzialmente nuvoloso. Precipitazioni: sui monti probabilità medio-alta (50/75%) per piogge modeste, discontinue e che nel corso della giornata interesseranno estesamente tutte le zone. Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per piogge modeste a tratti, fino al mattino su Alto Veneziano e zone limitrofe mentre dal pomeriggio sulla pedemontana. Rispetto a venerdì le temperature sulla pianura saranno in aumento leggero o moderato, sui monti stazionarie di notte e in lieve calo di giorno. Venti. Sulla pianura deboli o moderati, proverranno da sud-est ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno a disporsi da nord-est. Nelle valli deboli o moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati o tesi da sud-ovest.

domenica 20. Sui monti cielo molto nuvoloso o coperto con piogge estese, modeste, discontinue. Sulla pianura nuvolosità in aumento con alcune piogge più probabilmente verso sera e in prossimità dei rilievi, fino all'alba nebbie sparse in dissolvimento nel corso della mattinata. Temperature in aumento eccetto stazionarietà dei valori diurni sulla pianura.