Week end sereno variabile: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 17. Sulla pianura nella prima metà di giornata cielo da parzialmente nuvoloso o nuvoloso fino all'alba a poco o parzialmente nuvoloso al mattino; dal pomeriggio in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso. Sui monti alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti per tutto l'arco della giornata.

Precipitazioni. Sulla pianura nella prima metà di giornata andando da nord-est a sud-ovest probabilità da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%) per piogge da sparse ad estese, la maggior parte delle quali fino al primo mattino; nella seconda metà di giornata probabilità bassa (5-25%) per piogge locali, in prevalenza durante il pomeriggio. Sui monti fino al mattino e di sera probabilità bassa (5-25%) per piogge locali, nel pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature. Rispetto a giovedì di notte avranno andamento irregolare e dal mattino saranno più basse, con variazioni anche sensibili e minime a tarda sera in varie zone; valori sotto la media, anche di molto più probabilmente nelle ore diurne.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord.

sabato 18. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali, specie fino al mattino e dal pomeriggio sui monti.

Temperature. In calo di notte ed in aumento di giorno, variazioni leggere/moderate rispetto a venerdì.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord.

domenica 19. Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento salvo diminuzioni notturne sulla pianura.