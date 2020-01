Perturbazione in arrivo: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

giovedì 16. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi basse/foschie/nebbie sulla pianura meridionale, localmente persistenti fino alle ore centrali. Precipitazioni assenti.

Temperature minime stabili salvo in aumento sulla pianura meridionale e occidentale; per le massime prevarrà un moderato aumento, salvo valori stazionari o in leggero calo in quota.

Venti in quota perlopiù deboli dai quadranti meridionali, altrove deboli con direzione variabile.

venerdì 17. Cielo da poco nuvoloso nelle prime ore, quando sulla pianura centro-meridionale non sarà da escludere anche qualche foschia od occasionale nebbia, a molto nuvoloso verso fine giornata.

Precipitazioni assenti, salvo una probabilità di deboli fenomeni sparsi in aumento alla sera, fino a bassa (5-25%) sulle zone più occidentali e nulla o molto bassa (0-5%) altrove; il limite delle eventuali modeste nevicate sarà sui 900-1200 m.

Temperature minime in moderato aumento nelle valli e sulla fascia pedemontana, stazionarie o in contenuto calo altrove; le massime sulle zone montane subiranno un contenuto calo, su quelle pianeggianti saranno stazionarie o in leggero aumento.

Venti in quota sud-occidentali, in prevalenza moderati ma con rinforzi nelle ultime ore; altrove, deboli con direzione variabile.

sabato 18. Cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, con limite delle nevicate in abbassamento fino a 500-800 m circa salvo possibili episodi anche in qualche valle meno elevata; significativo rinforzo di vento dai quadranti nord-orientali, specie in montagna e localmente sulla costa; temperature minime in aumento sulle zone pianeggianti e senza notevoli variazioni su quelle montane, massime in calo anche sensibile salvo locale stazionarietà sulla costa.

domenica 19. Nuvolosità inizialmente estesa con modeste precipitazioni residue, poi irregolare con degli spazi di sereno più ampi e duraturi sulla fascia pedemontana anche per condizioni di Foehn; limite delle eventuali nevicate sui 500-800 m ma con possibili episodi anche in qualche valle meno elevata; clima diurno più freddo in montagna, generalmente più mite in pianura specie sull'entroterra; temperature minime raggiunte alla sera e rispetto a sabato in calo, anche sensibile nelle valli e sulle Prealpi. Previsore: AB