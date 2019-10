Week end di sole e temperature sopra la media

Il dettaglio delle previsioni meteo Arpav per il secondo fine settimana d'ottobre.

Giovedì 10. Iniziali nubi sparse a vari livelli, in successivo dissolvimento. Seguirà cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso.

Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature minime in aumento in pianura, in calo in montagna; massime senza variazioni di rilievo o in locale aumento in pianura, in aumento sulle zone montane.

Venti. In pianura al mattino deboli variabili nell'entroterra in prevalenza da Est sulla costa; nel pomeriggio venti deboli, a tratti moderati dai quadranti orientali. Nelle valli deboli; in quota moderati/tesi in rotazione da Ovest al mattino a Nord-Ovest al pomeriggio/sera.

venerdì 11. Nelle prime ore non si escludono locali riduzioni della visibilità sulla pianura meridionale e in qualche fondovalle prealpino in successivo dissolvimento, seguirà una giornata in prevalenza soleggiata salvo locali annuvolamenti a ridosso delle Prealpi. Precipitazioni assenti.

Temperature minime in calo in pianura, stazionarie in montagna; massime in generale aumento.

Venti in pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali salvo moderati rinforzi sulla costa nelle prime ore del mattino. Nelle valli generalmente deboli per brezze; in quota deboli/moderati da Nord-Ovest al mattino a Ovest al pomeriggio/sera.

sabato 12. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e qualche fondovalle prealpino. Temperature minime in diminuzione in pianura, in aumento in montagna; massime stazionarie o in ulteriore aumento.

domenica 13. Iniziali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e qualche fondovalle prealpino, in seguito poco nuvoloso. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie. Previsore: R.R.