Nuvole cariche di pioggia e temperature in calo: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo Arpav

venerdì 13. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, salvo qualche schiarita specie sulle Dolomiti nel pomeriggio.

Precipitazioni generalmente assenti al mattino, dalle ore centrali aumento della probabilità fino a medio-bassa (25-50%) specie su Prealpi e fascia pedemontana per modesti fenomeni, da locali a sparsi; limite delle nevicate oltre i 2000 m per gran parte della giornata, ma con tendenza ad abbassarsi.

Temperature. In quota, generalmente diminuiranno; altrove, minime le minime aumenteranno e le massime non subiranno variazioni significative.

Venti in quota moderati tesi da sud-ovest al mattino, in rotazione da nord-ovest attenuandosi al pomeriggio. Nelle valli variabili. In pianura fino alle ore centrali deboli occidentali, dal pomeriggio deboli/moderati dai quadranti orientali, con rinforzi specie sulla costa.

sabato 14. Nuvolosità irregolare alternata a parziali schiarite.

Precipitazioni. Fino a parte del pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse, a tratti diffuse, localmente a carattere di rovescio con limite della neve intorno ai 800/900 m. In seguito tendenza a diradamento dei fenomeni a partire da ovest fino ad esaurimento entro fine giornata.

Temperature. Marcato calo termico.

Venti. In pianura venti nord-orientali moderati/tesi al mattino in successiva attenuazione nel pomeriggio nell'entroterra. In quota venti moderati/tesi occidentali al mattino, in successiva rotazione fino a disporsi da nord nel corso del pomeriggio.

domenica 15. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno con ottima visibilità salvo possibili nubi basse sulle Prealpi e sulla Pedemontana nelle ore più fredde. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in contenuto aumento. Sulla costa al mattino residuo rinforzo dei venti dai quadranti orientali.