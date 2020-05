Nuvolosità e piogge all'orizzonte: le previsioni di inizio settimana

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 11. Instabilità, con addensamenti nuvolosi anche significativi più insistenti sulle zone centro-settentrionali, qualche schiarita in più su quelle pianeggianti.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso alta (75-100%) sulle zone centro-settentrionali e medio-alta (50-75%) su quelle meridionali, per fenomeni da sparsi a temporaneamente diffusi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Le minime, in molti casi raggiunte alla sera, subiranno contenute variazioni di carattere locale; le massime sull'entroterra diminuiranno, vicino alla costa non varieranno molto.

Venti. In quota inizialmente da moderati a tesi meridionali, poi da moderati a deboli dai quadranti sud-occidentali; nelle valli deboli o a tratti localmente moderati, con direzione variabile; su zone meridionali e costiere, perlopiù moderati dai quadranti meridionali; altrove dapprima moderati nord-orientali, poi prevalentemente deboli con direzione variabile.

martedì 12. Tempo da variabile ad instabile, con alcune schiarite anche significative nelle prime ore, seguite da parecchi addensamenti nuvolosi; fasi di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale; le temperature minime diminuiranno, quelle massime subiranno sulle zone montane un aumento e in pianura contenute variazioni di carattere locale; fasi di Bora moderata in pianura.

mercoledì 13. Tempo abbastanza instabile, con fasi di parziale schiarita in pianura e nubi più insistenti in montagna; a partire dalle zone montane, probabili fasi di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; le temperature minime subiranno in montagna un aumento e in pianura contenute variazioni di carattere locale, quelle massime sulle zone interne una diminuzione e altrove variazioni poco significative; rinforzi di Libeccio in quota. Previsore: AB