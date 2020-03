Marzo porta la pioggia: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

domenica 1. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con parziali schiarite dal tardo pomeriggio/sera.

Probabilità alta (75-100%), per precipitazioni estese, di modesta o moderata entità. Fenomeni in attenuazione e diradamento da metà pomeriggio pomeriggio, in esaurimento sulla pianura in serata. Limite della neve intorno a 900-1200 m, anche un po' più in basso nelle valli, in corrispondenza di precipitazioni più intense. Non esclusi locali rovesci od occasionali temporali.

Temperature minime in aumento; massime senza notevoli variazioni o in lieve diminuzione in pianura e in leggero aumento in montagna.

Venti in quota da sud-ovest, moderati a tratti tesi, soprattutto in alta quota. Nelle valli variabili. In pianura, nella prima parte della giornata moderati, in prevalenza da nord-est, a tratti da sud-est lungo la costa; dalle ore centrali deboli variabili.

lunedì 2. Irregolarmente nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni. Fino alle ore centrali in prevalenza assenti sulle zone meridionali, probabilità medio-bassa (25-50%) sulla pianura centro-settentrionale e medio-alta (50-75%) in montagna per locali fenomeni. Dal pomeriggio probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) di precipitazioni estese, a tratti intense sulle zone centro-settentrionali. Limite della neve inizialmente intorno a 1000/1200 m sulle Dolomiti 1200/1400 m sulle Prealpi, in successivo abbassamento con l'intensificazione dei fenomeni, più marcato sulle Dolomiti, dove potrà scendere fino a 700-900 m.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, salvo aumento delle massime sulla pianura meridionale e centro-orientale.

Venti. In quota moderati/tesi dai quadranti meridionali. Nelle valli variabili. In pianura inizialmente moderati da sud-ovest, in seguito in rotazione e successiva intensificazione fino a moderati/tesi: dalle ore centrali soffieranno da nord-est sulle zone centro-occidentali e da sud-est su quelle meridionali ed orientali.

martedì 3. Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse e ancora a tratti intense nella prima parte della giornata, in diradamento ed attenuazione dalle ore centrali. Tra il pomeriggio di lunedì e le ore centrali di martedì le cumulate di precipitazioni potranno essere anche consistenti sulle zone centro-settentrionali e localmente abbondanti su quelle prealpine e pedemontane. Limite della neve fino a 600/800 m sulle Dolomiti e 1000/1200 m sulle Prealpi. Temperature in montagna in calo, in pianura minime in aumento, massime stazionarie o in locale diminuzione.

mercoledì 4. Residua variabilità con annuvolamenti, più presenti a inizio giornata, alternati a crescenti schiarite. Precipitazioni in prevalenza assenti. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Previsore:ms.