Inizio settimana all'insegna del bel tempo: le previsioni

Le previsioni meteo Arpav

lunedì 20. Cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte alcuni addensamenti per qualche possibile iniziale stratificazione a nord-est e soprattutto per dei cumuli pomeridiani sulle zone montane.

Precipitazioni. Assenti salvo occasionali fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale nel pomeriggio in montagna, con probabilità nulla o molto bassa (0-5%) su zone prealpine e pedemontane, bassa (5-25%) sulle Dolomiti.

Temperature. In aumento.

Venti. In quota, perlopiù deboli da nord-ovest; altrove generalmente deboli con direzione variabile ma con locali fasi di moderato rinforzo, perlopiù dai quadranti sud-orientali, anche per brezze in genere più significative nella seconda parte della giornata.

martedì 21. In pianura cielo perlopiù poco nuvoloso, con maggiori spazi di sereno nelle ore più fredde e qualche addensamento soprattutto in quelle pomeridiane, in particolare a ridosso dei rilievi; sulle zone montane cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con crescente attività cumuliforme soprattutto dal pomeriggio.

Precipitazioni. Sulle zone pianeggianti assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali piogge pomeridiane a ridosso dei rilievi; sulle zone montane assenti nelle ore più fresche e in aumento nel pomeriggio fino a medio-bassa (25-50%) per piogge da locali a sparse; si tratterà eventualmente anche di rovesci o temporali.

Temperature. In aumento, specie riguardo alle minime.

Venti. In quota spesso deboli dai quadranti occidentali, localmente a tratti moderati da sud-ovest; altrove generalmente deboli con direzione variabile ma con locali fasi di moderato rinforzo, perlopiù dai quadranti orientali, anche per brezze.

mercoledì 22. In pianura cielo perlopiù parzialmente nuvoloso, con ampi spazi di sereno soprattutto nelle primissime ore; variabilità più accentuata in montagna, ove agli spazi di sereno si alterneranno nubi via via più frequenti e significative; rovesci e temporali sparsi in montagna e locali in pianura, probabili soprattutto dal pomeriggio; le temperature subiranno nel complesso contenute variazioni di carattere locale.

giovedì 23. Variabilità con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; alcuni tratti d'instabilità con fasi di rovesci e temporali da locali a sparsi; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale e quelle massime un moderato calo, specie a sud-ovest.