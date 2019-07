Afa e grande caldo, temperature in aumento: allerta temporali sulle Dolomiti

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 14 di oggi, mercoledì 24 luglio, alle ore 8 di giovedì 26 luglio.

Nelle ore pomeridiane e serali di oggi e nel pomeriggio/sera di domani sono attesi rovesci e/o temporali locali sulle Prealpi e fenomeni sparsi sulle Dolomiti. Sulle Dolomiti rischio contenuto di precipitazioni intense, locali. Sulle Prealpi rischio assente o molto basso di precipitazioni intense, locali.

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide nella zona di allertamento Alto Piave.

Le previsioni meteo Arpav per i prossimi giorni:

giovedì 25. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti dal pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni. Sulla pianura assenti, sulle Prealpi probabilità bassa (5-25%) per rovesci/temporali locali dal pomeriggio, sulle Dolomiti probabilità medio-bassa (25-50%) per rovesci/temporali sparsi dal pomeriggio.

Rispetto a mercoledì di notte le temperature saranno in aumento leggero/moderato, di giorno senza variazioni di rilievo sulla pianura e in calo leggero/moderato sui monti; valori sopra la media anche sensibilmente.

Venti generalmente deboli con direzione variabile, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza.

venerdì 26. Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai monti.

Precipitazioni. Assenti nella prima metà di giornata, sui monti dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per rovesci/temporali diffusi, sulla pianura tra il pomeriggio e la sera andando dalla costa alle pedemontana probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) per rovesci/temporali da locali a sparsi.

Rispetto a giovedì, fino al mattino le temperature saranno stazionarie, poi in calo generalmente leggero o moderato.

Venti in prevalenza deboli con direzione variabile, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, verso sera a tratti rinforzi con direzione variabile.

sabato 27. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con rovesci/temporali specie dal pomeriggio, temperature in calo.