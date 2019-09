Previsioni meteo: altalena di pioggia e sole tutta la settimana

Lunedì 23

Tempo instabile, a tratti perturbato con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso; dal tardo pomeriggio/sera probabile miglioramento a partire da Ovest con possibili parziali schiarite.

Precipitazioni. Fino a metà giornata probabilità da medio-bassa (25-50%) ad alta (75-100%), di precipitazioni sparse ed intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale, localmente con quantitativi consistenti. Dal tardo pomeriggio/sera probabile diradamento ed esaurimento dei fenomeni a partire dai settori occidentali. Limite della neve intorno a 2700/2800 m sulle Dolomiti.

Temperature. In pianura minime stazionarie o in aumento, massime senza notevoli variazioni; in montagna in diminuzione, salvo aumento delle minime nelle valli.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli, ma con possibili rinforzi di Föhn al pomeriggio/sera; in quota moderati in rotazione da Sud a Nord al pomeriggio/sera. In pianura variabili deboli a tratti moderati.

Mare. Poco mosso, solo a tratti mosso al mattino.

Martedì 24

A inizio giornata residua nuvolosità, più persistente sui rilievi, in mattinata nuvolosità in attenuazione, a partire dalla pianura occidentale, con schiarite su tutta la regione, salvo residue velature per nubi alte in transito.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. Minime in locale diminuzione, massime in aumento.

Venti. In pianura deboli variabili con qualche rinforzo moderato da sudovest o sud; sui rilievi in prevalenza deboli da ovest e nordovest.

Mare. Poco mosso.

Mercoledì 25

Nuvolosità variabile, con schiarite al mattino e annuvolamenti più consistenti dalle ore centrali; possibili precipitazioni sparse specie al pomeriggio, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature in generale diminuzione.

Giovedì 26

Tempo più stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche tratto di nuvolosità medio alta. Sulle Dolomiti non si esclude qualche locale modesta pioggia. Temperature minime in calo sui rilievi, stabili in pianura; massime in generale aumento. Previsore: FD