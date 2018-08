Le previsioni della settimana

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 27. Cielo sereno, al più localmente poco nuvoloso nelle prime ore, nonchè occasionalmente nelle ore pomeridiane sui rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve aumento ad alta quota e sulla costa, in moderato calo altrove; massime in aumento, più sensibile in quota.

Venti. Ad alta quota da tesi a moderati, dai quadranti settentrionali; sulle zone costiere moderati nelle ore più fresche e per il resto deboli, dai quadranti settentrionali; altrove deboli o al più occasionalmente moderati, con direzione variabile.

Mare. All'inizio della giornata mosso a sud e poco mosso a nord, poi generalmente poco mosso, infine anche quasi calmo sottocosta.



martedì 28.