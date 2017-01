Previsioni meteo: weekend ideale per le escursioni in montagna

Una vasta e profonda area depressionaria sul Mediterraneo, che convoglia sul Veneto aria secca da oriente, sarà in progressiva attenuazione nei prossimi giorni. Tempo stabile e secco con ventilazione in calo e ritorno di estese gelate, anche in pianura. Marcata inversione termica nelle ore più fredde. Ottima visibilità specie in quota.



giovedì 19. Tempo stabile e ben soleggiato, salvo qualche temporaneo addensamento, specie nelle prime ore e in serata. Ottima visibilità in quota.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In pianura e nelle valli, massime stazionarie o in leggero calo, minime in calo, con gelate nelle ore più fredde. In quota valori termici in aumento.

Venti. Ventilazione nord-orientale ancora sostenuta su costa specie meridionale e zone pianeggianti centro-orientali, in attenuazione nella seconda parte della giornata. In quota dai quadranti orientali deboli/moderati.

Mare. Molto mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione.



venerdì 20. Tempo stabile e secco, con cielo sereno o poco nuvoloso. Ottima visibilità in quota.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In pianura in calo, con gelate estese nelle ore più fredde. In quota massime stazionarie o in leggero aumento, minime stazionarie o in lieve calo. Inversione termica.

Venti. Progressiva attenuazione dei venti nord-orientali fino a deboli in pianura e moderati sulla costa. In quota generalmente deboli e dai quadranti orientali.

Mare. Mosso al mattino con progressiva attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

sabato 21. Tempo stabile e secco, con cielo sereno. Ottima visibilità in quota. Precipitazioni assenti. Temperature massime in contenuto aumento ovunque; minime stazionarie in pianura, in aumento in quota. Diffuse gelate nelle ore più fredde anche in pianura, con inversione termica.

domenica 22. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle zone montane, altrove transito di velature e probabili nubi stratiformi medio-basse. Precipitazioni assenti. Massime in aumento in pianura, stazionarie in montagna; minime in aumento