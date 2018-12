Previsioni meteo weekend e San Silvestro

Venerdì 28

Sulla pianura cielo spesso nuvoloso e a tratti parzialmente nuvoloso più probabilmente in prossimità dei rilievi, con nebbie sparse fino all'alba in dissolvimento nelle ore diurne ed in nuova formazione di sera. Sui monti parzialmente nuvoloso o nuvoloso fino al pomeriggio, di sera nuvolosità in diminuzione a partire da nord fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a giovedì sulla pianura fino al primo mattino saranno più basse anche sensibilmente su Trevigiano e Alto Veneziano, poi stazionarie; sui monti in aumento anche di molto.

Venti. In prevalenza da ovest, in alta montagna da deboli a moderati e altrove deboli.

Mare. Calmo.



Sabato 29