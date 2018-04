Previsioni meteo weekend: cielo sereno poco nuvoloso

Venerdì 20

Prevarrà un cielo sereno, a parte locali modesti annuvolamenti più che altro nel pomeriggio a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Saranno perlopiù in contenuto aumento, specie su zone prealpine e parte di quelle pedemontane, salvo risultare stazionarie o in lieve calo riguardo ai valori minimi sul resto della pianura e riguardo ai valori massimi sulle zone costiere nord-orientali.

Venti. In quota da moderati a deboli, dai quadranti orientali, con rinforzi sulle Prealpi nella prima parte della giornata; altrove deboli di direzione variabile, salvo qualche temporaneo moderato rinforzo da nord-est fino a metà giornata sulle zone costiere e meridionali.

Mare. In genere quasi calmo, al più temporaneamente poco mosso al mattino.



