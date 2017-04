Previsioni meteo per il weekend: torna la primavera

Le previsioni di Arpa Veneto:



giovedì 6. Moderata variabilità, con schiarite alternate ad addensamenti nuvolosi un po' più diffusi in mattinata e tra pianura e Prealpi.

Precipitazioni. Probabilità generalmente bassa (5-25%) di fenomeni locali e di breve durata, eventualmente nevosi da quote medio-alte.

Temperature. Per le minime prevarrà una contenuta diminuzione, mentre le massime saranno in contenuto aumento specie ad ovest.

Venti. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali; altrove a tratti deboli e a tratti moderati, di direzione variabile; possibili locali episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare. In genere quasi calmo, ma tendente a divenire poco mosso specie di sera al largo del litorale meridionale.