Previsioni meteo del weekend

Le previsioni di ARPAV Veneto

Giovedì 7

Variabilità con alcuni spazi di sereno alternati a frequenti fasi nuvolose, fino al mattino per delle nubi basse e poi anche per cumuli, oltre a qualche velatura.

Precipitazioni. Piogge sparse generalmente a carattere temporalesco, con significative pause che in molte zone prevarranno rispetto alle fasi di pioggia; probabilità sulle zone costiere da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%), sull'entroterra pianeggiante generalmente medio-bassa (25-50%), sulle zone montane da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%).

Temperature. Le minime non varieranno granchè, le massime subiranno un moderato calo sulla pianura orientale e contenute variazioni di carattere locale altrove.

Venti. In quota generalmente deboli dai quadranti meridionali, salvo moderati rinforzi verso sera sulle zone esposte delle Prealpi; altrove perlopiù deboli di direzione variabile, a parte qualche moderato rinforzo pomeridiano dai quadranti nord-orientali in pianura, anche per brezze.

Mare. Quasi calmo.



Venerdì 8