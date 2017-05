Previsioni meteo per il weekend: tempo instabile e pioggia

Le previsioni di Arpa Veneto

venerdì 5. Residua variabilità, con nubi alternate a rasserenamenti via via più estesi dalla mattinata.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%), per locali piovaschi od occasionali brevi rovesci fino al mattino, non esclusi anche in seguito sulle zone montane; limite delle eventuali modeste nevicate in rialzo, fino a quote un po' oltre i 2000 m.

Temperature. Minime in calo e massime in aumento con conseguente incremento dell'escursione termica diurna, specie sulle zone interne.

Venti. In quota da deboli a moderati, per gran parte della giornata dai quadranti nord-occidentali e alla sera da quelli sud-occidentali; altrove prevalentemente deboli di direzione variabile, a parte temporanei moderati rinforzi da ovest sulla pianura meridionale al mattino, un po' più insistenti da sud-est nelle ore pomeridiane sulle zone costiere.

Mare. Poco mosso, anche quasi calmo sottocosta nelle ore centrali.