Le previsioni meteo per il weekend: temperature in calo

Venerdì 30. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso fino al mattino e nuvoloso o coperto nella seconda metà di giornata.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a giovedì generalmente saranno in calo leggero/moderato, sui monti nella prima metà di giornata senza variazioni di rilievo ad alta quota e in aumento leggero/moderato altrove; fino all'alba e a tarda sera estesamente prossime a zero o sottozero.

Venti. Sulla pianura in prevalenza da nord-est e deboli, su costa e zone limitrofe a tratti moderati. Nelle valli deboli con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest.

Mare. Poco mosso.



Sabato 1 dicembre