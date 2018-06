Previsioni meteo del fine settimana

Giovedì 28

Cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso per l'arrivo da est di nubi medio alte; generalmente poco nuvoloso sui settori più meridionali. Probabilità di precipitazioni da bassa sulle zone pedemontane ad assente sulle altre zone della pianura; sulle zone montane probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche precipitazione, specie sulle Dolomiti a carattere di piovasco o di rovescio. Temperature massime stazionarie o in lieve calo. Venti in pianura deboli di direzione variabile. In quota venti moderati dai quadranti settentrionali.

Venerdì 29