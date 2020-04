Il meteo per il weekend: cielo sereno e poco nuvoloso

Venerdi 24

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità alta a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti(0%).

Temperature: Minime in diminuzione in pianura, in ripresa sulle zone montane; massime in aumento fino a valori di qualche grado superiori alla media del periodo.

Venti: In quota deboli/moderati dai settori nord-occidentali; nelle valli variabili; in pianura deboli variabili fino al primo mattino, in seguito moderati: occidentali sulle zone interne, meridionali lungo la costa, dove saranno a tratti tesi nel pomeriggio, e sulla pianura limitrofa.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso.

Sabato 25

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature, con annuvolamenti cumuliformi in montagna nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni: Assenti in pianura; non esclusi locali modeste precipitazioni dal pomeriggio sulle zone montane.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento, salvo risultare pressoché stazionarie in quota; massime in locale variazione, con tendenza ad un ulteriore lieve rialzo sulla pianura centro-occidentale.

Venti: In quota da nord-ovest moderati, anche tesi fino al mattino, in attenuazione dalle ore centrali; nelle valli variabili; in pianura deboli/moderati: sulla pianura interna dai quadranti occidentali, lungo la costa, fino alle ore centrali deboli variabili, in seguito in prevalenza sud-orientali con temporanei rinforzi nelle ore pomeridiane.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Domenica 26

Tratti di sereno soprattutto in pianura alternati a nuvolosità irregolare, più consistente nella seconda parte della giornata e sulle zone montane, dove saranno probabili, specie dal pomeriggio, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio; altrove i fenomeni saranno in prevalenza assenti o possibili localmente sulle zone pedemontane e sulla pianura settentrionale. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

Lunedi 27

Nuvolosità variabile con maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane sulle zone montane dove saranno possibili delle precipitazioni anche a carattere di rovescio. Temperature senza notevoli variazioni o in aumento nei valori minimi soprattutto sulle zone montane. Previsore: ms.