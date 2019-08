Previsioni meteo per il fine settimana

Tempo previsto dalle previsioni Arpav

Venerdì 23

Alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) sulla pianura e medio-alta (50-75%) sui monti per piovaschi/rovesci/temporali sparsi in vari momenti della giornata.

Temperature. Con andamento irregolare rispetto a giovedì, generalmente un po' sopra la media di notte ed un po' sotto la media di giorno.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura in prevalenza da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud.

Mare. Poco mosso.

Sabato 24

Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) sulla pianura e medio-bassa (25-50%) sui monti per piovaschi/rovesci/temporali locali a tratti.

Temperature. Rispetto a venerdì fino al primo mattino saranno senza variazioni di rilievo, poi un aumento leggero/moderato.

Venti. Deboli/moderati, su costa e zone limitrofe da nord-est, sul resto della pianura e nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud.

Mare. Poco mosso

Domenica 25

Sulla pianura nuvolosità in diminuzione con qualche pioggia fino al mattino, sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche pioggia nel pomeriggio. Temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno.