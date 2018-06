Previsioni meteo del weekend

LE PREVISIONI DI ARPA VENETO

Giovedì 21



In pianura cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità verso sera.

Sulle zone montane tempo da variabile a instabile, con addensamenti via via sempre più consistenti nel corso del pomeriggio.

Probabilità di precipitazioni in aumento a partire dalle Dolomiti: sulle zone montane fino a medio-alta (50-75%), su quelle pianeggianti fino a medio-bassa (25-50%) alla sera e comunque maggiore a fine giornata. Si tratterà in prevalenza di rovesci temporaleschi. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, con valori di qualche grado superiori alla norma.

Venerdì 22