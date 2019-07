Meteo: le previsioni per il weekend

Sabato 20. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino; nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e passaggio di nubi alte. Non si escludono occasionali locali rovesci sulle zone montane (probabilità bassa 5-25%) e qualche isolato piovasco sulla pedemontana orientale nel pomeriggio. Temperature minime in aumento, massime in generale lieve aumento.



Domenica 21. Al mattino generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche tratto di nubi alte; nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi, più localmente sulla pianura e zone pedemontane. Dal pomeriggio probabilità medio-bassa(25-50%) di locali rovesci o temporali sui rilievi, e possibilità di qualche fenomeno più locale sulle zone pedemontane e pianura settentrionale. Temperature in ulteriore aumento con valori moderatamente superiori alla media.

Lunedì 22. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo qualche nube alta in transito e sviluppo di cumuli sulle zone montane durante le ore centrali della giornata, specie sulle Dolomiti. Valori termici in aumento.