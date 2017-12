Gelo sulle strade ma niente neve

sabato 2. Nubi in diradamento nel corso della mattinata, a iniziare dalle zone orientali, con ampie schiarite in giornata, salvo transito di qualche nube alta. Ottima visibilità.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Massime in prevalenza stazionarie in pianura, in leggero aumento in montagna. Minime in aumento sulla pianura meridionale, stazionarie altrove ma raggiunte in serata. Gelate locali in pianura a fine giornata e diffuse in montagna.

Venti. In pianura nord-orientali moderati sulle zone interne. Sulla costa venti di Bora, in prevalenza tesi, a tratti forti nelle ore centrali. In quota inizialmente da quadranti meridionali, in rotazione a quelli orientali in giornata, da deboli a moderati.

Mare. Generalmente molto mosso.



domenica 3.