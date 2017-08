Previsioni meteo weekend: sabato temporali e poi clima fresco

venerdì 18. Tempo stabile e soleggiato salvo modesta attività cumuliforme nelle ore centrali sui rilievi.

Precipitazioni. In prevalenza assenti, non si escludono locali temporali di calore sulle Dolomiti nel pomeriggio/sera (probabilità bassa 5-25%).

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento con valori molto superiori alla norma in pianura.

Venti. In pianura deboli e di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. Nelle valli deboli/moderati per brezze; in quota da deboli a moderati da Ovest Sud-Ovest.

Mare. Da quasi calmo a poco mosso.