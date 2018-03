Previsioni meteo per il weekend: nuvole e pioggia

Sabato 17

Tempo variabile/instabile con cielo generalmente molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Precipitazioni diffuse, di entità prevalentemente moderata, salvo possibili locali rovesci. Limite delle nevicate in abbassamento da 1100-1300 metri al mattino a 600-900 a fine giornata.

Temperature. Temperature minime in lieve o contenuto calo, massime in calo anche marcato.

Venti. Venti in alta quota deboli o moderati in prevalenza dai quadranti orientali. In pianura deboli/moderati da est o nordest, con rinforzi di bora moderata, a tratti tesa, sulla costa e sul mare.

Mare. In prevalenza molto mosso.

Domenica 18