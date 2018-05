Previsioni meteo del fine settimana

Giovedì 17

Tempo variabile e a tratti instabile con cielo parzialmente nuvoloso già al mattino sulle zone montane, in pianura ampie schiarite si alterneranno a locali annuvolamenti a partire dalle ore centrali. Schiarite più ampie alla sera.

Precipitazioni. Fin dal mattino probabili locali rovesci o temporali sulle zone montane, più frequenti e a carattere sparso a partire dalle ore centrali (probabilità medio-alta 50-75%). Limite delle nevicate a 2300/2500 m, più basso solo in caso di rovesci più intensi. Nella notte e fino a parte della mattinata probabile qualche precipitazione specie su costa e pianura limitrofa. Dalle ore centrali aumento della probabilità fino a medio-bassa (25-50%) in pianura per fenomeni più locali e a carattere di rovescio o temporale. Esaurimento delle precipitazioni entro sera.

Temperature. Minime in aumento e massime stazionarie o in lieve aumento, ancora su valori di qualche grado inferiori alla norma.

Venti. In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile; in alta quota da moderati a deboli settentrionali.

Mare. Poco mosso.



Venerdì 18