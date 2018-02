Previsioni meteo per il weekend: cielo nuvoloso ma niente pioggia

Venerdì 16

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato con cielo al più poco nuvoloso per sottili nubi alte in transito. Foschie nelle ore più fredde in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In alta montagna in aumento anche marcato, specie nei valori massimi che risulteranno ben al di sopra della norma. Altrove generalmente stazionarie o in leggero aumento con valori minimi ancora al di sotto dello zero e inferiori alle medie stagionali. Sensibile e temporanea accentuazione dell'inversione termica.

Venti. Generalmente deboli in pianura e nelle valli; in prevalenza deboli/moderati occidentali in quota.

Mare. Poco mosso.

Sabato 17