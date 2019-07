Meteo: le previsioni per il weekend

Pomeriggio/sera di Venerdi 12

Nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso specie su zone montane e pedemontane, con rovesci/temporali diffusi sui monti già dal pomeriggio e da sparsi a locali sulla pianura andando da nord a sud verso sera. Le temperature sulla pianura saranno in aumento leggero/moderato rispetto a giovedì e nella norma, sui monti stazionarie e un po' sotto la norma.

Sabato 13

Cielo: Di notte alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuovamente alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) su pianura e Dolomiti per rovesci/temporali locali e medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi per rovesci/temporali sparsi, fino all'alba e nel pomeriggio.

Temperature: Rispetto a venerdì generalmente saranno stazionarie, leggeri/moderati aumenti sulla pianura fino all'alba e abbassamenti sui monti di sera; valori nella norma sulla pianura e un po' sotto la norma sui monti.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile, nelle valli deboli/moderati da nord, in alta montagna moderati/tesi da nord.

Mare: Calmo.

Domenica 14

Cielo: Alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Sui monti tra il pomeriggio e la sera probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) per rovesci/temporali sparsi. Sulla pianura verso sera probabilità bassa (5-25%) per rovesci/temporali locali in prossimità dei rilievi.

Temperature: Rispetto a sabato sulla pianura avranno andamento irregolare, sui monti in calo leggero/moderato.

Venti: Da nord-est, generalmente deboli/moderati, in alta montagna inizialmente moderati/tesi.

Mare: Calmo.