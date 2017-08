Meteo weekend: venerdì variabile, fine settimana stabile

venerdì 11. Tempo variabile, anche instabile specie nella mattinata, con clima fresco, specie in montagna, e alternanza di addensamenti nuvolosi e schiarite.

Precipitazioni. Al mattino probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-settentrionali; in seguito diminuzione della probabilità di precipitazioni fino a medio-bassa (25-50%). Nelle prime ore saranno ancora possibili temporali localmente intensi.

Temperature. In calo anche sensibile e al di sotto delle medie del periodo.

Venti. In pianura inizialmente deboli e di direzione variabile salvo moderati rinforzi da Sud-Ovest sulla pianura e costa meridionale. Nel pomeriggio deboli da Ovest. In quota venti dai quadranti meridionali al mattino moderati/tesi, in seguito in rotazione dai quadranti settentrionali in prevalenza moderati.

Mare. Poco mosso al mattino, nel pomeriggio a tratti mosso.