Le previsioni meteo per il weekend

Tra venerdì e sabato precipitazioni abbondanti o localmente molto abbondanti sulle zone montane e pedemontane, con fase più intensa tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. Copiose nevicate in montagna con limite della neve inizialmente a fondovalle, in temporaneo sensibile rialzo specie sulle Prealpi. Venti forti da sud in quota e in prossimità della costa