Previsioni meteo del weekend: non solo marzo è pazzerello

Le previsioni di Arpa Veneto



sabato 1. Inizialmente poco nuvoloso per velature con tendenza all'aumento della nuvolosità nel corso della giornata.

Precipitazioni. Assenti nella prima parte della giornata; in seguito probabilità bassa (5-25%) di locali precipitazioni anche a carattere di rovescio, specie sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura occidentale.

Temperature. Minime in aumento in pianura, senza notevoli variazioni o in calo in montagna; massime in diminuzione.

Venti. In quota in prevalenza moderati meridionali, nelle valli deboli variabili, in pianura moderati dai settori orientali.

Mare. Poco mosso con moto ondoso in modesta intensificazione nel corso della giornata.