Previsioni meteo per il weekend: pioggia e neve in arrivo

Le previsioni di Arpa Veneto

venerdì 24. Al mattino da poco nuvoloso sulle Dolomiti a parzialmente nuvoloso sul resto della regione per nubi basse con foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle; schiarite nelle ore centrali della giornata e nuvolosità in successivo aumento per nubi medio-alte in arrivo da nord-ovest.

Precipitazioni. In prevalenza assenti salvo un probabilità bassa (5-25%) verso fine giornata per qualche modesta precipitazione sulle zone più occidentali.

Temperature. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo.

Venti. In quota da moderati a tesi verso sera alle quote più alte, dai quadranti occidentali. In pianura deboli variabili.

Mare. Calmo o poco mosso.

sabato 25