Previsioni meteo del weekend

Giovedì 24

Nuvolosità irregolare soprattutto a cavallo delle ore centrali, alternata a tratti di sereno più ampi fino al primo mattino e dal pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Nelle prime ore possibili precipitazioni sulle zone montane. Nelle ore centrali probabilità da medio-alta (50-75%) sulle zone montane a bassa (5-25%) su pianura meridionale e costa di precipitazioni anche a carattere di rovescio localmente temporalesco. Esaurimento dei fenomeni entro fine giornata.

Temperature. Senza notevoli variazioni o in contenuto aumento, specie nei valori massimi.

Venti. In quota deboli, meridionali nella prima parte della giornata, settentrionali in seguito. Altrove deboli di direzione variabile.

Mare. Poco mosso o quasi calmo verso sera.



Venerdì 25