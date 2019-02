Le previsioni meteo per il weekend

Le previsioni di Arpa Veneto

sabato 23. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle zone prealpine e pedemontane a tratti parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a venerdì sulle Dolomiti avranno andamento irregolare, altrove in calo anche sensibile specie nelle ore diurne.

Venti. Da nord-est, a tratti anche tesi/forti più probabilmente su costa e zone limitrofe e sui monti.

Mare. Mosso.



domenica 24. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a sabato generalmente saranno in calo di notte e in aumento di giorno in modo leggero o moderato, in alta montagna in aumento anche i valori notturni.

Venti. Da nord-est; sui monti da tesi/forti a moderati/tesi col passar delle ore, sulla pianura da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana.

Mare. Mosso fino al pomeriggio, poco mosso di sera.



Tendenza