Il meteo per il weekend

giovedì 20

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso a parte qualche modesto annuvolamento nel pomeriggio sulle zone montane. Precipitazioni assenti. Temperature massime senza notevoli variazioni.

Tempo previsto

venerdì 21. In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per ingresso di nubi alte a partire dalle zone settentrionali nel pomeriggio/sera. Nelle prime ore e fino all'alba possibili foschie o locali nebbie sulla pianura meridionale.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza variazioni di rilievo.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa; moderati rinforzi da sud sulla costa verso sera. In quota generalmente deboli occidentali.

Mare. Quasi calmo con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio.



sabato 22.