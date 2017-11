Previsioni meteo per il weekend: finalmente la pioggia

Le previsioni di Arpa Veneto

giovedì 2. Leggera variabilità, con transito di velature e addensamenti nuvolosi soprattutto per nubi basse in pianura, alternati comunque a schiarite sparse; specie al mattino, ci saranno delle foschie o locali nebbie a bassa quota.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulle zone pianeggianti contenute variazioni di carattere locale, su quelle montane prevarrà un aumento delle minime e un calo delle massime.

Venti. In quota moderati, dapprima occidentali e dal pomeriggio nord-occidentali; altrove in genere deboli di direzione variabile, salvo qualche occasionale moderato rinforzo dai quadranti occidentali nelle ore diurne in pianura.

Mare. Per gran parte della giornata quasi calmo, verso sera poco mosso.