Le previsioni meteo per il weekend

Le previsioni di Arpa Veneto

sabato 19. Cielo in prevalenza nuvoloso, con attenuazione della copertura dalla sera.

Precipitazioni. Perlopiù assenti salvo locali deboli piogge fino al mattino in pianura.

Temperature. Valori in generale diminuzione, con probabili gelate notturne anche in pianura.

Venti. In quota deboli/moderati, dai quadranti occidentali; sulla costa da tesi a moderati nord-orientali; altrove da moderati a deboli, generalmente orientali.

Mare. Da mosso a poco mosso.



domenica 20. Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più verso sera.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In pianura massime stabili e minime in lieve calo, sui rilievi minime stabili e massime in lieve aumento.

Venti. In pianura deboli variabili, settentrionali a est e sulla costa; in montagna generalmente deboli da nordest.

Mare. Poco mosso.



Tendenza