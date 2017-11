Previsioni meteo per il weekend: temperature giù e aria in peggioramento

Le previsioni di Arpa Meteo

venerdì 17. Ancora tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo risultare a tratti parzialmente nuvoloso per il transito di nubi alte nel corso della giornata e di nubi medie stratiformi nel pomeriggio, specie nella parte orientale della regione.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. Temperature minime in lieve o contenuto calo, massime senza variazioni di rilievo o in lieve calo, su valori prossimi alle medie del periodo.

Venti. In prevalenza deboli settentrionali nella pianura interna e moderati da nord-est verso la costa, in temporaneo rinforzo nel pomeriggio-sera. In quota generalmente deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare. Mosso.



sabato 18.