Il meteo della settimana: ancora pioggia e neve

Le previsioni di Arpa Veneto

martedì 28. Tempo inizialmente stabile con nuvolosità medio-alta al mattino, e possibili foschie o banchi di nebbia sulle zone meridionali della pianura fino alle prime ore. Dalle ore centrali aumento della nuvolosità a partire da ovest e dai rilievi.

Precipitazioni. Fino a metà pomeriggio assenti, in seguito possibili deboli precipitazioni a partire da Ovest (probabilità medio-bassa 25-50%) in estensione al resto della regione entro fine giornata. Le precipitazioni di entità molto modesta, saranno a carattere nevoso fino a quote basse (600-800 m), a tratti fino a fondovalle nelle valli prealpine.

Temperature. Minime diffusamente sotto zero seppur in lieve aumento in montagna, stazionarie in pianura; massime in calo in pianura, stazionarie o in aumento in montagna. Marcata inversione termica nelle ore più fredde in pianura.

Venti. In montagna moderati/tesi da ovest e sudovest. In pianura deboli variabili, con rinforzi moderati da nordest sulle zone orientali dal pomeriggio.

Mare. In prevalenza poco mosso, mosso verso fine giornata.



mercoledì 29.